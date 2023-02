Mercury Marine eröffnet modernes Service-Schulungszentrum

Will Sangster, Präsident von Mercury EMEA: „In diesem Kompetenzzentrum für Praktiker erhalten die Mechaniker genau die Schulung, die sie benötigen, um die modernen Ansprüche heutiger Bootsfahrer optimal zu erfüllen. Gleichzeitig vermitteln wir unseren Vertriebspartnern und ihren Technik-Experten jetzt und in Zukunft die Mercury-Botschaft, dass wir alle Schritte unternehmen und immer besser darin werden, Kunden auch nach dem Kauf rundum zufriedenzustellen“.

In dem weitläufigen Schulungszentrum können Gruppen von Mechanikern in einem angenehmen und praxisorientierten Lernumfeld ausgebildet werden. Hier finden sich die neuesten Technologien und Instrumente (z. B. große Touchscreens, Ferndiagnose-Displays), mit denen die gesamte Palette der Mercury Bootsmotoren unter den geeignetsten, ergonomischsten und sichersten Bedingungen getestet werden kann.

Die Wassertests können in einem eigens dafür vorgesehenen Wassersystem durchgeführt werden. Hierfür wurde über jedem Testtank eine Rollbrücke installiert, damit das Team die Motoren mühelos und sicher an ihren Platz heben kann. Dieses Zentrum ist so ausgestattet, dass an Mercury-Außenbordmotoren von 2,5 PS bis hin zum V12-Verado®-Außenbordmotor mit 600 PS sowie an MerCruiser- und Mercury-Dieselmotoren gearbeitet werden kann. Das Ausbildungszentrum ist außerdem dafür gerüstet, die nächste Generation elektrischer Antriebe zu testen.