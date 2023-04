Mercury Marine gewinnt vier iF Design Awards

Mercury Marine wurde mit vier International Forum Design (iF) Awards für seinen Elektro-Außenbordmotor Avator™ 7.5e, seinen V10 Verado® Außenborder und seinen V12 Verado® Außenborder ausgezeichnet. Alle drei Außenborder wurden in der Kategorie Automobil/Fahrzeug ausgezeichnet, und der Avator erhielt außerdem eine Auszeichnung in der Kategorie Produktschnittstellen für sein integriertes und fernbedienbares Display.