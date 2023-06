Mercury Marine stellt “Service Excellence Programm” vor

So können Wartungsanforderungen zum Zeitpunkt des Kaufes bereits einkalkuliert werden. In ganz Deutschland ist bei allen autorisierten Mercury-Händlern dieselbe hohe Servicequalität sichergestellt.

Bootsbesitzer können sich an den autorisierten Händler vor Ort wenden, um zu erfahren, welche Preise gelten. Massimo Vergagni, Mercury Marine EMEA Director of After-Sales Parts and Accessories, sagt: „Service Excellence steht bei Mercury seit über 80 Jahren im Zentrum. Zusammen mit unseren autorisierten Händlern verbessern wir ständig die Leistungen, um unsere Kunden glücklich zu machen und ihre Motoren im optimalen Zustand zu halten. Daher freuen wir uns, unser Wartungsprogramm auf eine neue Ebene zu bringen und jetzt Vorhersehbarkeit bei den Preisen bieten zu können. Auf diese Weise erhalten unsere Kunden Sicherheit und können die Zeit auf dem Wasser maximal genießen. Alle erforderlichen jährlichen Services sind im Programm enthalten, sodass Bootsfahrer ultimative Zuverlässigkeit von ihrem gut gepflegten Motor erhalten. Alle Techniker in autorisierten Mercury-Zentren sind optimal geschult und erfahren, um zeitnahen, relevanten Service zu bieten, damit unsere Kunden so schnell wie möglich auf das Wasser zurückkehren können. Und schließlich unterstützt Mercury Service Excellence die Zuverlässigkeit, die sie von ihrem Boot erwarten können. Ganz gleich, ob es sich um einen Außenbord-, Innenbord- oder Z-Antrieb-Motor handelt, Bootsfahrer können darauf vertrauen, dass ihr Motor jahrelang leistungsfähig und effizient läuft”.