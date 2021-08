Mercury Marine: Wechsel im Führungsteam

Will Sangster wird zum Mercury EMEA (Europe, Middle East and Africa) Präsidenten befördert. Sangster war seit 2014 ANZP (Australia, New Zealand and Pacific islands) General Manager und übernahm 2019 die Leitung für die Region Asien. Unter seiner Führung konnte Mercury APAC seinen Umsatz und Marktanteil weiter steigern.

Marty Bass, der das EMEA-Geschäft von Mercury in den letzten fünf Jahren geleitet hat und seit 15 Jahren für das Unternehmen tätig ist, wird in die USA zurückkehren. Seine zukünftige Rolle im Unternehmen soll in Kürze bekannt gegeben werden.