Mercury Marine wird offizieller Außenborder-Lieferant für Ozeanforschungsprojekt

Mercury Marine, ein Unternehmensbereich der Brunswick Corporation (NYSE: BC), hat heute seine neue Partnerschaft mit dem Unterwasserforschungsprogramm Under The Pole IV DEEPLIFE bekannt gegeben. Das Expeditionsprogramm wird von den Vereinten Nationen im Rahmen der Dekade der Ozeanwissenschaften für nachhaltige Entwicklung gefördert.

Mercury ist nun offizieller Lieferant von Bootsmotoren für dieses Projekt. Die 30-PS- und 200-PS-FourStroke-Außenborder von Mercury sind für das Beiboot und Festrumpfschlauchboot des Teams. Sie sollen auf den nächsten Reiseetappen durch die Karibik und das Mittelmeer zum Einsatz kommen. Das Programm Under the Pole IV DEEPLIFE 2021-2030, arbeitet in allen Weltmeeren mit dem französischen Centre national de la recherche scientifique (CNRS) zusammen an der Erforschung von Meerestier-Gemeinschaften (marine animal forests) – von den Polarregionen bis hin zu den Tropen und gemäßigteren Zonen. 2022 starteten die ersten Expeditionen zur Erforschung eines der nördlichsten arktischen Ökosysteme der Welt, dem Svalbard-Archipel, weiter ging es zu den Kanarischen Inseln und ihren faszinierenden schwarzen Korallenwäldern. Die DEEPLIFE-Expeditionen werden 2023 und 2024 in der Karibik und im Mittelmeer fortgesetzt. Dieses vierte weltweite Programm von UNDER THE POLE wird von den Vereinten Nationen im Rahmen der Dekade der Ozeanwissenschaften für nachhaltige Entwicklung 2021 – 2030 unterstützt.

“Wir freuen uns sehr, Mercury Marine als offiziellen Lieferanten von Bootsmotoren gewonnen zu haben. Diese besonders zuverlässigen und bewährten Außenborder sind genau das, was wir bei unseren anspruchsvollen Expeditionen benötigen. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir jetzt gemeinsam dazu beitragen, die Ozeane besser zu erforschen und die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, unsere Meere zu schützen“, so Erwan Marivint, Partnerships and General Coordination UNDER THE POLE. Komplette Neukonstrukttion: die neuen Mercury 25 und 30 PS Außenborder. “Dank unserer Partnerschaft mit Under The Pole können wir ein Hauptanliegen von Mercury Marine stärker in den Vordergrund rücken: die Nachhaltigkeit“, erklärt Massimiliano Mucchietto, VP Sales & Marketing EMEA bei Mercury Marine EMEA. „Gleichzeitig ist dies eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Vorzüge und die Langlebigkeit von Mercury-Motoren unter Extrembedingungen unter Beweis zu stellen. Das Forschungsteam kann zudem auf unseren weltweiten Support und das dichte Händlernetz zurückgreifen. Denn egal wo sich die Crew gerade auf der Welt befindet, unser hochwertiger Service ist nie weit.”