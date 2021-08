Messe-Erfolg am Havelufer

Freuten sich über den erneuten Erfolg der Boot und Fun Inwater in Werder(Havel): Catina Burchardi vom Verein Werder maritim und Daniel Barkowski, Chef der Boot und Fun Berlin (Foto: Christian Schneider)

Auch wenn am Messe-Freitag und am Messe-Sonntag ab und an ein Regenschauer niederging: Die Besucher ließen sich nicht davon abhalten, an Bord zu kommen und zu schauen, zu staunen und zu kaufen. Dementsprechend war auch die Stimmung bei den Ausstellern und den Organisatoren sonnig. „Wir waren auch in diesem Jahr eine der ersten stattfindenden Outdoor-Veranstaltungen der Wassersport-Branche und freuen uns, Kunden und Händler wieder zusammenzubringen“, so Messe-Projekteiter Daniel Barkowski.

„Es ist bemerkenswert, wie interessiert und zielgerichtet die Besucher hier auf dieser Messe sind. Sie bekommen hier dann eine große Vielfalt, eine perfekte Beratung und dann auch gleich noch die Möglichkeit zur Probefahrt geboten. Das zieht inzwischen Besucher aus ganz Deutschland an“, freute sich Catina Burchardi von der Firma Aqua Marin und dem Verein Werder maritim, in dem sich die Betriebe der Bootswirtschaft in und um Werder zusammengeschlossen haben. Gemeinsam mit der Messe Berlin richten sie die Boot und Fun Inwater aus.