Neustadt in Holstein

Missglückter Boots-Diebstahl mit hohem Schaden

Da waren wohl Drogen im Spiel – und eine gehörige Portion Dummheit – beim Versuch in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni eine Motoryacht im Yachthafen von Neustadt in Holstein an der Ostsee zu stehlen, richtete ein verhinderter Dieb jede Menge Sachschaden an und katapultierte sich selber erst ins Wasser und dann in Polizeigewahrsam.