Neues Seenotrettungsboot der DGzRS-Station Neuharlingersiel

Das Boot wurde am 5. Mai auf dem Gelände der DGzRS-Zentrale in Bremen getauft. Der Neubau für den ostfriesischen Fischerei- und Fährhafen Neuharlingersiel wurde ausschließlich durch Zuwendungen finanziert. Freunde der DGzRS aus Niedersachsen haben ihn ermöglicht. Der von ihnen gewünschte Name Courage ist eine Hommage an die freiwilligen Seenotretter, die mutig und selbstlos auf See in Not geratene Menschen retten – und das seit mehr als 150 Jahren.

Wie alle Einheiten der Seenotretter ist die “Courage” als Selbstaufrichter konstruiert. Sie ist vollständig aus Aluminium im bewährten Netzspantensystem gebaut. Das Spezialschiff zeichnet sich durch hohe Seetüchtigkeit aus. In Grundsee und Brandung besitzt es gute See-Eigenschaften, manövriert einwandfrei, übersteht heftige Grundstöße und ist in der Lage, dank des rundumlaufenden Fendersystems auch bei höheren Fahrtstufen und unter erschwerten Bedingungen bei Havaristen längsseits zu gehen.

Vorgänger nun in Ueckermünde

Auf der Station Neuharlingersiel hat die “Courage” Ende März ihren Vorgänger, die im Jahr 2000 in Dienst gestellte “Neuharlingersiel”, ersetzt. Dieses 9,5 Meter lange Seenotrettungsboot bleibt im Dienst: Es ist nun auf der östlichsten DGzRS-Station in Ueckermünde am weitläufigen Stettiner Haff im Einsatz.

Lange Seenotretter-Tradition

Neuharlingersiel zählt zu den ältesten Stationen der Seenotretter. Bereits 1869, vier Jahre nach Gründung der DGzRS, war dort das erste Ruderrettungsboot stationiert.

Heute engagieren sich in dem Sielort rund ein Dutzend freiwillige Seenotretter ehrenamtlich für das Rettungswerk. Aus dem Fischereihafen an der ostfriesischen Küste sind die Seenotretter kaum wegzudenken. Im Rettungsschuppen wird die Geschichte der DGzRS lebendig. Die dort untergebrachte Ausstellung mit dem historischen Motorrettungsboot “Ulrich Steffens”, im Dienst bis 1972, besteht in diesem Jahr seit 50 Jahren. Ehrenamtliche der DGzRS öffnen regelmäßig die Türen und ermöglichen einen Einblick in die bewegte und bewegende Geschichte der Seenotretter insbesondere in Ostfriesland.

Das Revier der Neuharlingersieler Seenotretter ist das Wattenmeer bis zu den Inseln Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge. Zahlreiche Fischkutter sind in dem kleinen Sielhafen zu Hause. Traditionen werden in Neuharlingersiel gelebt, doch der Hafen ist kein Museum, sondern lebendiger Mittelpunkt des Ortes. Einsätze für die Küstenfischerei gehören zum Alltag der freiwilligen Seenotretter, Inselfähr- und -ausflugsverkehr sowie ein wenig Sportschifffahrt ebenfalls zum Revier dazu.