Mit dem Solarboot nach Alaska

Sie starteten am Dienstag, den 25. Mai, mit ihrem 27-Fuß-Holzrumpf-Solarboot Wayward Sun und landeten am 13. Juni in Ketchikan, Alaska. Anschließend fuhren sie in gemächlichem Tempo die Küste hinauf zur Glacier Bay und nach Juneau, wo die Reise am 8. Juli endete.

“Das Solarenergiesystem hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen”, sagt Alex Borton. “Während der 45-tägigen Überfahrt von Bellingham zur Glacier Bay nach Juneau waren wir 38 Tage unterwegs. Wir legten durchschnittlich 32 Seemeilen pro Tag zurück und fuhren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,7 Knoten. Während wir an einigen Tagen wegen des Wetters früher anhielten oder später aufbrachen, gab es nur zwei volle Tage, an denen wir wegen starker Winde oder dichten Nebels überhaupt nicht fuhren.

“Selbst an einem völlig bedeckten Tag zu dieser Jahreszeit können wir tagsüber mit 2 bis 3 Knoten fahren, ohne unsere Batterien zu verbrauchen”, sagte Borton. “Bei direkter Sonneneinstrahlung können wir den ganzen Tag über 5 Knoten oder mehr fahren, ohne die Batterien zu verbrauchen. Die meiste Zeit der Reise war es bewölkt und es hat viel geregnet. An manchen Tagen fuhren wir langsam, weil wir es mussten, an anderen Tagen luden die Batterien während der Fahrt.

Die Solaranlage auf dem Dach speiste die Batterien zuverlässig mit Strom aus Sonnenenergie

“Die meisten heute auf dem Markt befindlichen Elektroboote sind durch ihre Batteriekapazität begrenzt, was bedeutet, dass sie zum Aufladen an den Landstrom zurückkehren müssen”, erklärt Borton. “Bis vor kurzem waren Solarmodule und Batterien einfach nicht in der Lage, die Verbindung zum Landstrom zu unterbrechen, so dass sie nur zur Verlängerung der Reichweite oder zum teilweisen Aufladen funktionierten. Aber dank der Fortschritte bei den Solarzellen und den effizienten elektrischen Antrieben und Hochleistungsbatterien von Torqeedo ist es jetzt möglich, ein Solarboot mit vernünftigen Geschwindigkeiten und Unterbringung zu bauen, das kontinuierlich fahren kann, ohne jemals an Land aufgeladen zu werden. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich noch 1000 Meilen weiterfahren.