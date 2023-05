Mit Wasserstoff über die Kanäle gleiten

Les Canalous hat das Boot gemeinsam mit dem auf innovative Technologien spezialisierten französischen Unternehmen Europe Technologies entwickelt. Bis zu acht Stunden können die Brennstoffzellen des Motors mit Wasserstoff fahren, danach übernimmt der Elektroantrieb. Das Wasserstoff-Boot liegt im Hauptsitz von Les Canalous in Digoin im Burgund vor Anker und kann für Tagesausflüge gebucht werden. „Wir starten mit einem Testboot. Wird das gut angenommen, wollen wir die Technologie auch in Hausbooten einsetzen, mit denen man mehrere Tage lang auf dem Wasser unterwegs sein kann“, sagt Carignant. Für eine Fahrt mit dem Wasserstoff-Boot ist kein Führerschein notwendig. Das Boot bietet Platz für zwei bis zwölf Personen. Vor Ort erfolgt eine kurze Einweisung, dann kann es losgehen.

Es ist das erste mit Wasserstoff betriebene Ausflugsboot Europas – der französische Hausboot-Ferienanbieter Les Canalous sieht sich als Vorreiter der nahezu emissionsfreien und ressourcenschonenden Antriebstechnik in der Freizeitschifffahrt. In der Berufsschifffahrt hat Wasserstoff in den vergangenen Jahren bereits an Bedeutung gewonnen. „Wir möchten unsere Flotte noch grüner und umweltfreundlicher gestalten und den CO2-Abdruck unseres Unternehmens weiter reduzieren“, erläutert Inhaber Alfred Carignant. Sein Traum sei, den Wasserstoff eines Tages direkt aus dem Wasser der Flüsse und Kanäle gewinnen zu können.

Für Tagesausflüge ab Digoin/Burgund

1982 in der Bourgogne gegründet, ist das Familienunternehmen Les Canalous nach eigenen Angaben Frankreichs größter Charterer und Hersteller von Hausbooten. Der Betrieb umfasst 40 Charter-Basen in elf europäischen Ländern, seit April auch zwei in Deutschland. Die Flotte von Les Canalous wird ausschließlich in der firmeneigenen Werft in Digoin gebaut.

www.lescanalous.com