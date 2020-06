Monaco Yacht Show abgesagt

Die Messeleitung begründet die Absage: “In den letzten Wochen waren wir in ständigen Gesprächen mit Interessenvertretern und Partnern innerhalb der internationalen Superyachtindustrie, um die Herausforderungen besser zu verstehen, denen sich Yachteigner, Werften, Makler und andere wichtige Teilnehmer angesichts der Unterbrechung durch COVID-19 gegenübersehen. Gleichzeitig haben wir eng mit allen an der Monaco Yacht Show beteiligten Partnern und insbesondere mit dem Fürstentum Monaco zusammengearbeitet, um festzustellen, ob eine nicht gewinnorientierte Unterstützungsveranstaltung von geringer Dichte in Monaco in diesem Jahr sowohl praktisch als auch für den Markt vorteilhaft gewesen wäre.”

Aus Sicht der Gesundheit und Sicherheit gab es danach eine Einigung zwischen den lokalen Behörden und den Organisatoren über ein effektives Format und eine Struktur für die Monaco Yacht Show 2020, die den All-Secure-Standard für Hygiene und biologische Sicherheit beinhaltet, so die Messeleitung.