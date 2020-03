Motorboot Sneek abgesagt

Die Veranstalter bekunden aber in der Meldung und auf der Website: „Die Kunden werden jedoch an diesem Wochenende auch Willkommen sein. Die teilnehmenden Unternehmen werden jeweils an ihrem eigenen Standort geöffnet sein. Es wird aber keine Gast-Werften und keine Lieferanten geben. Die Werften werden vor Ort die notwendigen Präventivmaßnahmen treffen, um das Risiko einer Kontamination zu minimieren“.

Fällt in diesem Frühjahr wegen der Corona-Krise leider aus: Motorboot Sneek

Inwieweit sich das vor dem Hintergrund der sehr dynamischen und sich täglich verändernden Entwicklung halten lässt, ist derzeit aber ungewiss. Zwar sind die Grenzen zwischen Deutschland und den Niederlanden zum jetzigen Zeitpunkt (17.03.2020) noch offen, die Bundesregierung hat aber eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Da Deutschland mittlerweile zu den Hauptrisikoländern für eine Corona-Infektion gehört, sind deutsche Reisende besonders von Einschränkungen in Bezug auf die Reisen in andere Länder betroffen.