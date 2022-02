Motorboote und Honda-Motoren neu bei Bootspunkt

Boote, Zubehör und mehr

Coaster 650 SD

Ob man sportlich mit einer Coaster unterwegs sein will oder eher gemütlich im traditionellen Sloepen-Stil mit einer Corsiva oder einer Alonsea – Vorführboote können ab Saisonstart am neuen Bootspunkt Standort mit Showroom in Bodman- Ludwigshafen besichtigt werden. Probefahrten sind nach Absprache ebenfalls möglich. Bootspunkt-Kunden können dabei vom Rundum-Service des Unternehmens profitieren: Kunden werden nicht nur vor dem Kauf umfassend beratend, sie erhalten auf Wunsch auch das nötige Zubehör gleich mit dazu, werden bei der Auslieferung betreut und auch ein Winterlager wird am neuen Bodensee Standort von Bootspunkt angeboten.

Alonsea 560 Q

Honda Außenborder neu im Programm

Corsiva S65 mit Honda-Außenborder

Auch in Sachen Motoren hat Bootspunkt aufgerüstet, denn ab sofort sind Benzinmotoren der renommierten Traditionsmarke Honda mit im Programm. Die zuverlässigen, silbernen Bootsantriebe sorgen für die richtige Portion Fahrspaß und Sportlichkeit. Wer es lieber ruhiger möchte, kann natürlich weiterhin auch auf Elektromotoren von ePropulsion oder Torqeedo zurückgreifen, die bei Bootspunkt schon länger mit im Sortiment sind.