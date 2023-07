Neste My HVO-Bootstankstelle am Bodensee

Kaum Rußeintrag ins Wasser, keine Dieselpest

In der Ultramarin-Marina (Meichle + Mohr) wurde jetzt die erste deutsche Bootstankstelle mit dem nachhaltigen Neste My-Kraftstoff eröffnet. 90 % weniger CO2, deutlich weniger Feinstaub, keine typischer Dieselgeruch an Bord und einen sauberen Tank ohne die gefürchtete Dieselpest – das sind die wichtigsten Vorteile aus Sicht der Skipper.

Zusätzlich profitiert der Trinkwasserspeicher Bodensee von den positiven emissionsarmen Verbrennungseigenschaften im Motor: Aufgrund der speziellen, aromaten-armen Zusammensetzung des paraffinischen Dieselkraftstoffs Neste My nach DIN EN 15940 erfolgt durch die Abgasanlage, die sich meist knapp oberhalb oder unterhalb der Wasseroberfläche befindet, so gut wie kein Rußeintrag in das Trinkwasser. Das merken Skipper auch, wenn Sie einmal kräftig den Hebel auf den Tisch legen: Die typische schwarze Dieselfahne, insbesondere bei älteren Motoren, gehört mit NesteMy der Vergangenheit an. Zudem ist Neste My deutlich lagerfähiger als herkömmlicher fossiler Diesel ( B7) und bildet bei konsequenter Nutzung so gut wie keine Dieselpest aus.

Kraftstoff aus organischen Abfällen

Neste verwendet in den Raffinerien laut eigenen Angaben verschiedene Abfälle und Reststoffe wie tierische Fette aus Abfällen der Lebensmittelindustrie, gebrauchte Speiseöle, Abfälle und Reststoffe aus der Pflanzenölverarbeitung sowie auch beispielsweise Fischfette aus der Fischverarbeitung. Mittel- bis langfristig können auch Algen die Basis für Neste My liefern. Auch wenn sich die verwendeten Rohstoffe zunächst nicht sonderlich appetitlich anhören, am Ende der Produktionskette steht ein klarer, fast geruchloser hochwertiger Dieselkraftstoff, der von großen Motorenherstellern wie z.B. Volvo Penta längst für die Verwendung in ihren Dieselmotoren freigegeben ist.