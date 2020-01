Neu geordnet ins neue Jahrzehnt!

Modernste Messearchitektur in Reinkultur verkörpert die neue Halle 1 in Düsseldorf. Hell und lichtdurchflutet bietet sie den Ausstellern hervorragende Präsentations-Möglichkeiten. Auf der boot wird sie zur Heimat der mittelgroßen Motoryachten mit Innenbordmotor von 30 bis ca. 60 Fuß (10 bis 20 Meter). Mit dabei sind unter anderem Großserienhersteller wie Jeanneau, Bénéteau, Bavaria, Sealine oder Greenline. Auch die beliebten, gemütlichen, niederländischen Stahlyachten, beispielsweise aus der Traditionswerft Linssen, werden hier einziehen. Der Besucher hat damit ein weltweit einzigartiges und vielfältiges Angebot an mittelgroßen Motoryachten unter einem Dach. Diese Yachten, besonders beliebt bei Familien, vermitteln Fahrspaß kombiniert mit Gemütlichkeit und dem Gefühl im Urlaub das Flair des eigenen Heims zu erleben.

„Mit der Planung für die Belegung der neuen Halle 1, haben wir die komplette Gestaltung und Anordnung der Angebotsbereiche der boot überdacht.“,

boot Chef Petros Michelidakis.

In der Halle 4 präsentieren sich weitere Sportboothersteller mit Motorbooten von mehr als 10 Meter Länge sowie Gemeinschaftsbeteiligungen, wie zum Beispiel die finnischen Bootsbauer.

Luxus-Tender und Superyachten

„Freiheit und das Leben im Freien genießen“ ist das Motto der brandneuen Princess Y85. Denn das Design der wohlgeformten, 26,20 Meter langen Luxusyacht konzentriert sich auf das Leben im Freien. Mit einem großen Essbereich gegenüber einer Bar, einem Grill und einem Kühlschrank sowie einem großzügigen, zentral gelegenen Sonnenbereich lädt die Flybridge der Yacht zu geselligen Runden im Freien ein. (Foto: Messe Düsseldorf)

Dem wachsenden Segment der Luxus-Tender, Chase-boats und Shadow boats widmet die boot die Halle 5. Unter dem Begriff „Superboats“ versammelt sich alles was luxuriös, schnell, innovativ und elegant ist. Exklusive Marken wie z.B. Sacs, Wally, Frauscher, DeAntonio, Boesch, Fjord, Windy und Anvera werden ihre Neuigkeiten in diesem Segment präsentieren. Die Halle 6 bleibt unverändert das Herzstück des Luxussegments auf der boot. Alles was Rang und Namen in der Super Yacht Branche hat, ist hier an Bord und zeigt seine schnittigen Schönheiten. Auch wer dann seinen Liegeplatz in einer der exklusiven Superyacht Marinas wie Venedig oder Porto Novi in Montenegro buchen möchte, kann dies direkt vor Ort auf der Galerie in Halle 6 tun. Die Halle 7a komplettiert das Luxussegment der boot mit der Superyachtshow.

Die Neuheiten im Bereich der RIBs und Dinghies werden in der Halle 9 gezeigt. Zubehör, Innenbordmotoren und Ausrüstung sind das Kernstück der Hallen 9 und 10 sowie einem Teil der Halle 11.

Surfen, Spaß und Shoppen

In der „Beach World“ in der Halle 8a treffen sich die Wassersportfans zum Surfen, Kiten, SUP boarden. Ob „THE WAVE“ oder „Flatwaterpool“ – die beiden Mega-Attraktionen rahmen ab der boot 2020 den Händler- und Herstellerbereich in der Halle 8a ein. Hier können die Trendsportler dann

Reisen in der „Travel World“

Charter-Agenturen, Marinas, Hausbootanbieter, aber auch Hotels, Kreuzfahrtunternehmen und Wassersport-Regionen lassen Sehnsucht nach dem nächsten Urlaub am und auf dem Wasser in den Hallen 13 und 14 aufkommen. Die „Travel World“-Bühne bietet ein buntes Programm mit Tipps zu Urlaubszielen, Charter- und Hausbooturlaub oder spannenden Touren mit Kanu und Kajak. Der besondere Mehrwert für die Besucher ist, dass der Traumurlaub direkt auf der boot gebucht werden kann!

