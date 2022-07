International Sailors Affairs:

Neue Boots-Messe für Flensburg

Mit der International Sailors Affairs werden sich am 23. September die Türen der Flens-Arena in Flensburg für alle Boots-Begeisterte öffnen. Angesprochen fühlen dürfen sich alle, die ihr Herz an Boote aller Arten verloren haben – egal ob Segelyacht, Motorboot, Schlauchboot, Arbeitsboot, Jolle, Opti oder SUP- verspricht der Veranstalter.