Neue Eigentümer bei Sleepy Yachttransport

Ende des Jahres 2020 hat im Rahmen einer Nachfolgeregelung die Firma Sleepy Yacht- und Spezialtransport GmbH und Co.KG den gesamten Geschäftsbereich der Firma Sleepy Yachttransport und Winterlagerungsgesellschaft mbH übernommen. Die bisherigen Eigentümer Wilfried Brink und Holger Stürck haben nach 35 Jahren Einsatz in der Yachtlogistik die Firma SLEEPY in neue Hände übergeben. Ingo Schinkel als langjähriger Gesellschafter und Bert Friedrich als langjähriger führender Mitarbeiter sind nun Besitzer und Geschäftsführer der Nachfolgefirma. Ziel der neu gegründeten Firma ist es, dass Werften und Kunden vom 35-jährigen, gewachsenen Knowhow sowie der Innovationskraft profitieren, so die neuen Inhaber des Transportunternehmens.

www.sleepy.de