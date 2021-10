Neue Messe in Flensburg

Angesprochen fühlen dürfen sich alle, die sich für Boote und Yachten begeistern. Auf der INSA tauchen die Besucher in die Welt der Boots-Enthusiasten ein und können sich über Newcomer und Klassiker der Boots-Szene, Boots-Elektronik, Motoren, Innenausstattung, mobiles Zubehör, Bekleidung, Angelausrüstung, maritime Kunst, und vieles mehr informieren. „Egal ob Sie als privater Bootsbesitzer, als Fachhändler oder als Urlaubsgast mit Liebe zum Wasser zu uns kommen – die Messe präsentiert Ihnen in der Flens-Arena anhand ausgewählter Fachaussteller alle Facetten des Boots-Sports“, verspricht Messeorganisator Ingo Schanze. „Für umfangreiche Informationen im bunten Rahmenprogramm sorgen innovative Aussteller, Vereine, Verbände, Charter-Unternehmen und Segelschulen“, stellt Co-Organisatorin Sabine Fleischmann in Aussicht.

Die Messe rund um die Flens-Arena ist vom 23. bis 25. September 2022 jeweils von 10 bis 18.00 Uhr geöffnet. für das Publikum geöffnet.