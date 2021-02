Neuer AWN-Katalog verfügbar

Schon das Titelbild ist Programm: Denn hier ist eine Segelyacht begleitet von einem OceanBay by AWN Motorboot zu sehen, von denen aus sich die Wassersportler freundlich zuwinken – damit will AWN ein Signal für das Jahr 2021 setzen: Freundlichkeit & Respekt für die Mitmenschen! Christoph Steinkuhl, CEO A.W. Niemeyer weiß, dass es in diesem Jahr keine „normal“ Katalog-Präsentation ist und sagt: „Ich möchte ich mich in erster Linie bei meinen Mitarbeitern bedanken. Sie haben mit bedingungslosem Engagement ihr Können, trotz der schwierigen Zeiten im letzten Jahr, bewiesen. Dieser Katalog steckt voller Herzblut, Fachwissen und Innovation!“

Zudem gibt AWN eine Tiefpreisgarantie, die besagt: Sollten Kunden in einem Versandhaus einen identischen Artikel innerhalb 14 Tagen ab Kaufdatum günstiger finden, erhalten sie die Differenz als Gutschein! (Diese Aktion gilt nicht für Internet-Angebote und/oder Rabattaktionen.)