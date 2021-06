Neuer awn-Shop an der niederländischen Grenze

In unmittelbarer Nähe zu den Marinas und dem großen Wassersportrevier der Maas/ Holland und zudem auf dem Gelände eines der langjährigsten awn-Partner, der Rajo Werft, eröffnet der Bootsausrüster seine neue Filialle und geht damit den Weg der Expansion konsequent weiter.

Die Inhaber der Rajo-Werft, Familie Joecken freuen sich auf ihre Kunden im neuen awn-Shop.

Mit zehn Filialen in Deutschland und jeweils einer in der Wiener Neustadt in Österreich und einer weiteren in Horgen in der Schweiz ist der Wassersportausrüster damit gut aufgestellt und vergrößert sein Einzugsgebiet mit dem neuen Standort direkt an der Grenze auch in Richtung der Niederlande. In der neuen Filiale findet sich natürlich die große Modellpalette der Ocean-Bay Boote, die direkt vor Ort auf der Rajo-Werft produziert werden plus den passenden Bootstrailer. Ob elektrisch oder mit Verbrennungsmotor: Auch das passende „Triebwerk“ für das neue Boot gibt’s gleich vor Ort und darüber hinaus das große awn-Sortiment an Fendern, Leinen, Boots-Zubehör, Rettungswesten, Bekleidung u.v.m.