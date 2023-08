Neuer Beneteau Händler an der Havel

Allert Marin ist einer der größten Bootshändler in der Region, und vertritt außerdem die für Ihre Kreuzeryachten mit Hybridantrieb bekannte Marke Greenline , sowie die schwedischen Elektro-Yachten der Marke X-Shore . Das Unternehmen bietet das komplette Portfolio des Bootsservices an und betreibt unweit des Firmenstandortes die Marina Zernsee an der Havel, die als eine der schönsten Hafenanlagen für Freizeitboote im Revier gilt. Neben einem Hafenrestaurant und einem Hafenmeistershop mit Bootszubehör verfügt die Marina über umfangreiche Service-Einrichtungen.

Allert Marin ist seit über 30 Jahren am Markt und verfügt über langjährige Erfahrungen im Vertrieb von Booten und Yachten auch großer Marken. „Beneteau ist für unsere Kunden eine ideale Ergänzung unseres Angebots, da die Marke für jeden Geschmack und Einsatzzweck das richtige Boot bietet. Auf der Boot und Fun Inwater Boatshow in Werder/ Havel werden wir am Steg D bereits Beneteau-Yachten zur Besichtigung und für Probefahrten präsentieren“, so Marcel Ranke.

www.allertmarin.de