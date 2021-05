Neuer Geschäftsführer bei Suzuki Motor Deutschland

Kazuyuki Yamashita weiß um die Bedeutung des neuen Verantwortungsbereiches: „Deutschland ist sowohl für Automobile als auch für Motorräder der größte Markt in Europa und hat demnach eine besondere Bedeutung für Suzuki. Wir genießen in Deutschland das Vertrauen von Konsumenten und langjährigen Handelspartnern. Das ist eine gute Ausgangssituation, um die Marke zu stärken und zu wachsen. Dabei sind Kundenzufriedenheit und der persönliche Kontakt die Basis unseres Erfolgs. Wir möchten den Anforderungen der Zukunft mit neuen Modellen gerecht werden und die aktuellen Herausforderungen der Mobilitätsbranche meistern. Essenziell dafür ist eine enge Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern. Ich bin sehr gespannt auf diese Aufgabe und freue mich auf die Zukunft von Suzuki in Deutschland.“

Mit Herrn Yamashita übernimmt ein sehr erfahrener Manager die Führung aller drei Geschäftsbereiche Automobil, Motorrad und Marine von Suzuki Deutschland. Er bringt über 30 Jahre Erfahrung bei der Suzuki Motor Corporation mit und war in dieser Zeit weltweit in verschiedenen Führungspositionen tätig. So verantwortete er bereits erfolgreich als Director, Automobile Sales den kanadischen Markt und als Managing Director den südafrikanischen Markt für Suzuki.