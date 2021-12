Neuer Termin für Hamburg ancora Yachtfestival

Wegen des Feiertags an Christi-Himmelfahrt am 26. Mai 2022 wird das kommende Yachtfestival in der ancora Marina in Neustadt i.H. auf die Zeit vom 20.-22. Mai 2022 vorverlegt.

Geschäftsführer Heiko Zimmermann, Bootseigner, Branchenkenner und Messespezialist sowie langjähriger Projektleiter des Hamburg ancora Yachtfestivals bei der Hamburg Messe und sein Partner Peter Kreutz, Bootseigner, langjähriger Leiter des Event-Marketings der Daimler Trucks Sparte und ehemaliger Projektmanager des Hamburg ancora Yachtfestival werden Deutschlands größte Inwater-Boatshow durchführen und weiterentwickeln.