BalticBoats.DE

Neuer Vertragshändler für Greenline und Mercury an der Ostsee

In der ancora Marina in Neustadt i.H. an der Lübecker Bucht und am Standort in Osnabrück hat über die neue BalticBoats.DE GmbH ab sofort auch die renommierte Yachtmarke Greenline einen offiziellen Vertragshändler.