NMEA-Award: Garmin wiederholt als „Hersteller des Jahres“ ausgezeichnet

Es ist eine große Ehre, bereits zum sechsten Mal in Folge zum ‚Hersteller des Jahres‘ ernannt zu werden”, so Dan Bartel, Garmin Vice President of Global Consumer Sales.

Auch in der Kategorie „Product of Excellence“ war Garmin erfolgreich: im Bereich der Multifunktionsdisplays wurde der GPSMAP 8618xsv gekürt; der Reactor 40 Hydraulic Autopilot mit SmartPump v2 gewann in der Kategorie Autopilot; Fusion Entertainment, eine Garmin-Marke, wurde mit Apollo RA770 im Bereich „Marine Entertainment-System“ mit dem NMEA-Award prämiert. Und zu guter Letzt konnte Garmin mit ActiveCaptain bereits zum sechsten Mal den begehrten Titel „Product of Excellence“ in der Kategorie „Mobile Application“ verteidigen.