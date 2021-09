Ocean Independence eröffnet Büro in Hamburg

Die Ocean Independence AG mit Headquarter in Küsnacht/Zürich, eines der weltweit größten Brokerage-Häuser im Yachting, erweitert ihr globales Netzwerk und bezieht ab sofort eine Niederlassung in der Hamburger Innenstadt. Die Lage in der Poststraße 36 kann als sehr zentral und repräsentativ bezeichnet werden; in unmittelbarer Nähe befinden sich das Hanseviertel, die Binnenalster sowie zahlreiche Banken und Reedereien. Das Büro ergänzt den traditionellen Ocean Independence-Standort in Düsseldorf und verfügt nun mit der Zentrale in der Schweiz über ein enges Netzwerk, um die sehr zahlreichen deutschsprachigen Kunden aus den Bereichen Sales, Charter, Yacht-Management und -Baubegleitung noch besser zu betreuen.

Peter Hürzeler, Managing Partner von Ocean Independence, kommentiert: „Der deutschsprachige Markt, also auch Österreich und die Schweiz, ist seit der Gründung einer der wichtigsten überhaupt für das Unternehmen. Es ist also ein logischer Schritt, unsere Präsenz hier zu stärken. Hamburg, mit seiner Nähe zu weltweit führenden Werften und spezialisierten Fachfirmen sowie seiner einzigartigen maritimen Ausstrahlung ist ein hervorragender Ort, um die Beziehungen zu unseren norddeutschen KundInnen und Partnern intensiv zu pflegen.“