Online-Betrüger für Sportbootführerscheine auf Kaperkurs!

Keine langen Kurse, keine Prüfung, Führerschein per “klick & buy” sozusagen – was sich im ersten Moment verlockend anhört, kann natürlich nur unseriös sein und erfüllt sogar Straftatbestände. Trotzdem locken zunehmend Online-Portale mit dem “unkomplizierten “Erwerb” – im wahrsten Sinne – amtlicher Führerscheine. Obwohl die Masche banal ist und eigentlich für jeden klar sein sollte, dass es so nicht gehen kann, fallen immer wieder Leichtgläubige, oder aber Gewissenlose, für die Begriffe wie gute Seemannschaft keine Bedeutung haben, darauf rein. Dabei arbeiten die Verantwortlichen mit perfiden Tricks und unwahren Behauptungen. So wird beispielsweise behauptet, dass ein Führerschein problemlos im Ausland erworben werden kann und dann in einen amtlichen deutschen Schein umgeschrieben werden kann.

In einem informativen Beitrag dazu hat Gerhard Militzer, Verbandsjustiziar und Leiter der Führerscheinabteilung des DMYV das Thema umfassend aufgearbeitet und warnt ausdrücklich vor diesen Machenschaften. Klar ist zudem auch: Lässt man sich auf diesen “Handel” ein, gibt’s am Ende nur einen Gewinner: Den Betrüger. Denn selbst wenn der Käufer am Ende des Schwindels ein wie auch immer geartetes “Dokument” in den Händen hält, ist es praktisch wertlos, denn der legale Erwerb eines amtlichen deutschen Bootsführerscheins ist immer mit einem Sachkundenachweis – sprich einer Prüfung zum Erwerb – verbunden.