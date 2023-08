Open House und Messe bei Kielwasser in Werder

Die Sloepen der hollädischen Marke Interboat sind mit der kompletten Flotte vertreten. (Foto: Jan Maas)

Sowohl in der schönen und stilvollen Ausstellungshalle – einer historischen Industrie-Produktionshalle mit besonderer Atmosphäre— als auch auf dem Wasser gehen über 40 Boote an den Start und stehen für die Besucher zur Besichtigung und zu Probefahrten bereit. Gezeigt werden unter anderem die Modelle T8 und W9 sowie die beliebte 365 Coupé der hochwertigen schwedischen Marke Nimbus Boats sowie Boote der Marke Saver und die Alu-Tender und Sloepen der Marke VanVossen.

Solide Kreuzeryacht aus Skandinavien für buten & binnen: Nimbus 365 Coupé ( Foto: Henrik Ljunqvist)

Nicht fehlen dürfen natürlich die Sloepen und Sportboote der Marken Interboat aus Holland und Drago aus Griechenland. Hier steht jeweils die gesamte Modellpalette der Werften zur Besichtigung und natürlich zum Kauf bereit. Besucher der Boot & Fun Inwater Messe in den Havelauen in Werder, die am selben Wochenende stattfindet, haben so die Gelegenheit beide Events miteinander zu verbinden und so einen großen Überblick über die zur Verfügung stehenden Boote zu bekommen.