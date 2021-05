Optimismus für Cannes Yachting Festival

Traditionell die Eröffnungsveranstaltung der nautischen Saison und die größte Bootsmesse auf dem Wasser in Europa, wird in diesem Jahr das Yachting Festival eine der ersten großen Veranstaltungen sein, die ihre Pforten in Cannes im Herzen der französischen Riviera öffnen.

Vom Vieux Port bis zum Port Pierre Canto, entlang der berühmten Croisette, wird ein internationales und hochwertiges Angebot insbesondere an Motor-, aber auch an Segelyachten mit Einrumpf- und Mehrrumpfbooten präsentiert.