Orca-Angriffe: Forscher warnt vor Abwehrversuchen

Es ist ein Phänomen, das in erster Linie die Segler beunruhigt, aber auch Motorbootfahrer in den entsprechenden Seegebieten, sollten Bescheid wissen. Seit einigen Monaten wird über Angriffe von Schwertwalen/ Orcas auf Segelyachten im Seegebiet vor Lissabon aber auch bei Gibraltar berichtet. Mehrere Yachten mussten bereits mit Schäden am Ruder eingeschleppt werden.