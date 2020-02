Pardo Yachts: Partnerschaft beim Americas Cup

Schon der Prototyp der Pardo 38 konnte bei Rauwasser mit Speed und Performance überzeugen

Dabei wird eine Pardo 38 als technische Unterstützung eingesetzt, während zwei Yachten vom Typ Pardo 43 als offizielle VIP-Boats in der Basis von Cagliari und in Auckland, bereitstehen werden. Gesegelt wird mit 75 Fuß langen, komplett neu entwickelten Einrumpf-Yachten vom Typ AC75, die sich durch die Verwendung von Hyrdofoils aus dem Wasser heben und so extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen sollen. Die Pardo 38 wird eines der technischen Boote sein, die der AC75 Luna Rossa Unterstützung und Hilfe bieten. Die mit drei Mercury-Außenbordmotoren mit je 300 PS ausgestattete Version der Pardo 38 wurde gewählt, weil sie eine Geschwindigkeit von bis zu 50 Knoten erreichen kann, um der AC75 folgen zu können.

Der AC-Racer des Luna Rossa Prada Pirelli Teams. Foto: Carlo Borlenghi

Was die elektronischen Instrumente an Bord betrifft, so wird die Pardo 38 mit Garmin-Zubehör ausgestattet: Am Fahrstand wird der Multifunktionskartenplotter GPSMAP 8400 xsv mit 16-Zoll-Full-HD-Multitouchscreen und integriertem CHIRP 1 Kw Zweikanal-Sounder-Modul installiert, auf dessen Monitor sich alle relevanten Daten vom Garmin Fantom-Radarbild bis zu den Mercury-Motordaten auf bis zu 6 Feldern gleichzeitig anzeigen lassen.