Petition: Bayerische Wassersportler fordern Öffnung der Marinas

Still ruht der See in Bayern, während in anderen Bundesländern die Bootseigner die Saison 2020 vorbereiten und die Motoren starten.

Per Petition versuchen sich einige Wassersportler beim Bayerischen Landtag Gehör zu verschaffen und werben um die Solidarität aller Wassersportler. Dabei geht es insbesondere um den Hinweis auf unlogische Maßnahmen.