Polestar Automotive Holding UK PLC (Nasdaq: PSNY) (“Polestar”) ist ein schwedischer Hersteller für Premium Elektro Performance Fahrzeuge, der von Volvo Car AB (publ.) (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „Volvo Cars”) und der Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd („Geely”) 2017 gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und seine Fahrzeuge sind derzeit in Europa, Nordamerika, China und Asien-Pazifik verfügbar. Bis 2023 plant das Unternehmen, seine Fahrzeuge in insgesamt 30 Märkten anzubieten. Polestar produziert seine Fahrzeuge derzeit an zwei Standorten in China, zukünftig ist die Produktion ebenfalls in den USA geplant.

Modell Polestar 2

Thomas Ingenlath, CEO von Polestar: „Ich bin fasziniert von der Art, wie die Boote elegant und effizient durch – oder besser über – das Wasser gleiten. Sie sind ein wunderbarer Beweis für die Ästhetik und das Erlebnis, das moderne, nachhaltige Technologie kreieren kann. Dass Polestar zukünftig gemeinsam mit Candela an Projekten arbeiten wird, indem wir einen essenziellen Teil für den innovativen Antrieb ihrer Boote liefern, ist aufregend. Als Batterielieferant für Candela können wir dabei helfen, den Übergang zu saubereren Ozeanen und Seen zu beschleunigen und den Schiffsverkehr zu elektrifizieren.”

Die Lieferung von Batterie- und Ladesystemen an Dritte ist eine Premiere für Polestar als Hersteller von Elektroautos. Dieser Schritt markiert den Beginn einer umfassenderen Partnerschaft zwischen Polestar und Candela. Beide Unternehmen sind bestrebt, die Kooperation auszubauen, und prüfen weitere Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit.

