Räumungsverkauf bei AWN

Nach mehr als 275 Jahren ist Schluss und eine Ära im Wassersport neigt sich dem Ende. Das Aus für den Boots- und Wassersportausrüster AWN scheint endgültig besiegelt zu sein, die Suche nach Investoren hatte keinen Erfolg.

Am 1. April 2023 hat das Amtsgericht Hamburg das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bootsausrüsters A.W. Niemeyer (AWN) eröffnet. Seit Ende Januar war AWN auf Investorensuche. In diesem zweistufigen Prozess hatten zunächst sechs Investoren konkretes Interesse an einer Übernahme von AWN signalisiert, weswegen die Hoffnung groß war, dass AWN erhalten werden kann. Ab Mitte März reduzierte sich die Anzahl der Interessenten nach Durchführung der Unternehmensprüfung (due diligence) jedoch kontinuierlich. Am vergangenen Freitag scheiterten die Verhandlungen mit dem letzten verbliebenen Interessenten. Hintergrund sind zum einen angestrebte Mieterhöhungen von der Vermieterseite und zum anderen die nur noch geringen Margen im stationären Einzelhandel.