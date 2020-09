Reorganisation bei Bénéteau

Mirna Cieniewicz: Auf den Märkten für Monohull-Segelboote und geschlossene Motorboote erwarten wir einen ähnlichen Rückgang wie in der Krise 2008/09, als wir ein Umsatzminus von 30 bis 40 Prozent verzeichneten. Aber wir sehen auch einen Wachstumstrend auf dem Markt für offene Motorboote, also vor allem für Außenbordmotorboote. Dieser kann die anderen Segmente jedoch leider nicht ausgleichen, so dass wir insgesamt mit einem Umsatzrückgang von etwa 30 Prozent rechnen.

Wir haben jetzt vier Jahre lang ein Wachstum in allen Segmenten erlebt. Das Segment der Monohull-Segelboote war stabil, aber unsere Marken haben weiter Marktanteile gewonnen, während die Segmente der Multihull-Segelboote und der offenen Motorboote die dynamischsten waren. Diese Märkte sind je nach Region zweistellig gewachsen.

Welche Gründe sieht Groupe Beneteau für die erwarteten Umsatzrückgang?

Die Dynamik auf dem Markt für Mehrrumpfboote wurde zum Beispiel stark von den Chartergesellschaften getragen. Sie sind wichtige Kunden für uns, die 11 Prozent unserer Bootsverkäufe ausmachen. Sie kaufen ganze Flotten. Wegen des Lockdowns haben die Charterfirmen eine schlechte Saison gehabt. Sie haben die Frühjahrssaison verloren und konnten ihr Geschäft aufgrund lokaler Beschränkungen erst im Sommer und auch nicht in allen ihren Charterbasen aufnehmen. Infolgedessen arbeiteten sie von weniger Stützpunkten aus. Wir wissen auch noch nicht, wie das Chartergeschäft in der Karibik in diesem Winter laufen wird. Es ist also wahrscheinlich, dass die Unternehmen ihre Boote länger betreiben, bevor sie ihre Flotten ersetzen, und neue Investitionen verschieben werden.

Wie sieht es mit anderen Gründen aus, zum Beispiel für den Rückgang bei den geschlossenen Motorbooten?

Das Segment der geschlossenen Motorboote ist das größte und es gibt viele Untersegmente. Es gibt nicht nur einen Grund, der alles erklärt, man müsste jedes Untersegment im Besonderen betrachten.

Wie hat sich die Pandemie im Allgemeinen auf die Produktion der Groupe Beneteau ausgewirkt?

Sie betrifft uns immer noch. Mit dem Ausbruch der Pandemie mussten wir im April und Mai in allen Ländern (Frankreich, Polen, Italien, Slowenien und USA) die Produktion für sechs Wochen stilllegen. Danach haben wir die Produktion wieder aufgenommen, aber unter ganz anderen Bedingungen, mit strengen Gesundheitsprotokollen und einer neuen Organisation vor Ort zum Schutz unserer Mitarbeiter.

In diesem Frühjahr wurden während des Lockdowns viele Yachthäfen und Händler in ganz Europa und Nordamerika geschlossen und es standen nicht für alle Zielorte Transportunternehmen zur Verfügung, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wir konnten also nicht alle Boote ausliefern. Wir sind immer noch weit davon entfernt, unser Geschäft wie vor der Pandemie zu betreiben.

Welche Auswirkungen hatte die Pandemie in den Auftragsbüchern?

Als börsennotiertes Unternehmen haben wir unsere Einnahmen am 9. Juli veröffentlicht, und die Covid-19-Krise hat in unserem 3. Quartal (März-Mai 2020) zu einem Rückgang unserer Bootsverkäufe um 43,3 Prozent geführt. Das 4. Quartal (Juni-Juli 2020) ist gut verlaufen. Was das kommende Geschäftsjahr betrifft, so sind bisher viele Bootsmessen abgesagt worden, und wir rechnen mit einem Marktrückgang. Es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, wie sich dies auf die Auftragsbücher auswirken wird.

In der “Let’s Go Beyond!”-Strategie kündigte Gropue Beneteau die Reduzierung auf acht Marken an. Hatte der Konzern damals auch schon einen Personalabbau im Sinn?

Ja, da es sich um zwei Seiten derselben Medaille handelt: Das Produktangebot wurde komplett überarbeitet, und dazu war es erforderlich, auch die industrielle Organisation des Konzerns zu überarbeiten und anzupassen.

Wie angekündigt, wird der Konzern sein Portfolio von zwölf auf acht Marken umstellen. Infolgedessen wird sie nicht mehr in neue Modelle für vier Marken investieren: Monte Carlo Yachts, CNB-Yachts, Glastron und Scarab. Diese Entscheidung wird sich aufgrund der geringeren Anzahl von Projekten auf die Ingenieurs- und Produktentwicklungsteams auswirken.

Da sich zudem die Situation von einer leichten Überkapazität hin zu einer 20-prozentigen Überkapazität geändert hat, traf das Management außerdem die schwierige Entscheidung, seine Produktionskapazität und Kosten zu reduzieren. Das bedeutet, dass wir vier Werke schließen werden. Eines von zwei in den USA, zwei Standorte in Frankreich und eines in Slowenien.

Können Sie erläutern, wie die verbleibenden acht Marken in Zukunft entwickelt werden sollen?

Wir haben eine Marktanalyse und eine Markenanalyse durchgeführt, um die verschiedenen Segmente zu bestimmen, in denen wir bereits präsent sind oder präsent sein wollen. Als Ergebnis haben wir vier Schlüsselmärkte identifiziert, die 28 Segmente repräsentieren, in denen wir ein gutes Potenzial für uns sehen.

Was haben Sie aus der Marktanalyse gelernt?

Wir haben vier Schlüsselmärkte für uns identifiziert: Monohull-Segelboote, Multihull-Segelboote, Motorboote bis 45 Fuß und das, was wir Immobilien auf dem Wasser nennen, Motorboote zwischen 40 und 80 Fuß. Diese Märkte wollen wir mit vier weltweit führenden Marken angehen: Bénéteau, Jeanneau, Prestige und Lagoon. Wir werden jede dieser führenden Marken in ihrer Identität stärken.

Darüber hinaus adressieren wir diese Märkte mit vier Marken mit hohem Potenzial. Excess ist unsere zweite Mehrrumpf-Marke für Segelneulinge. Delphia werden wir zu einer reinen Elektrobootmarke für die Binnenschifffahrt entwickeln. Four Winns ist eine ikonische US-amerikanische Motorbootmarke, die wir zu einer internationalen Marke entwickeln wollen. Wellcraft sehen wir als ein echtes Abenteuer-Motorboot, wie ein SUV auf dem Wasser.

Wie gehen Sie mit der Absage der Bootsmessen in Cannes, La Rochelle und Southampton um?

Wir haben gerade damit begonnen, private Veranstaltungen zu organisieren, bei denen Händler mit Kunden zusammenkommen, anstatt der Messen in Cannes, La Rochelle und Großbritannien. Wir haben achtzehn neue Modelle, und wir müssen alles versuchen, um das Auftragsniveau zu erreichen, das wir normalerweise auf den Bootsmessen erreichen würden.

Es ist das allererste Mal, dass dies geschieht, aber wir haben bereits im Frühjahr damit gerechnet, dass die Bootsmessen abgesagt werden könnten. Deshalb haben wir virtuelle Bootsmessen vorbereitet, auf denen jede Marke ihre Produkte mit digitalen Tools präsentiert. Wir haben auch begonnen, Webinare für unsere Händler zu veranstalten.

Wir sind dabei, unsere Arbeitsweise und unser Geschäft völlig umzustellen, und wir wissen nicht, wie lange das noch anhalten wird. Wir gehen davon aus, dass wir mindestens bis Anfang 2021 so weitermachen werden.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Cieniewicz.