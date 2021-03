Seenotretter koordinieren Rettung nördlich von Rügen

Gegen 11 Uhr informierte der Skipper eines Motorbootes die SEENOTLEITUNG BREMEN (MRCC = Maritime Rescue Co-ordination Centre) der DGzRS über einen Notfall rund dreißig Seemeilen nördlich von Sassnitz auf Rügen. Zwei Männer hatten aus ungeklärter Ursache mit ihrem sechs Meter langen Angelboot Schiffbruch erlitten und kurzzeitig im nur vier Grad Celsius kalten Wasser der Ostsee getrieben. Er hatte sie an Bord seines in der Nähe fahrenden Bootes genommen und mit Decken sowie warmen Tee versorgt. Mindestens einer der beiden Schiffbrüchigen zeigte laut Anrufer jedoch Anzeichen einer Unterkühlung.

Umgehend leiteten die Wachleiter der SEENOTLEITUNG BREMEN Schritte für die medizinische Versorgung der Männer und ihren Transport an Land ein. Sie alarmierten den in Sassnitz stationierten Seenotrettungskreuzer HARRO KOEBKE sowie einen Rettungshubschrauber der Northern Helicopter GmbH. Zudem wurde das in der Nähe fahrende Fischereischutzschiff Seeadler der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in den Einsatz aufgenommen.