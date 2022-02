Schnelle RIBs an der Nordsee

Aus- und Umbauten in eigener Werkstatt

GRAND RIBs in der Ausstellungshalle ( Foto: Buy a Boat)

Die mehrjährige Erfahrung im Verkauf von ZARformenti RIBs wurde von dem Buy a Boat-Team, das aus den Inhabern und einigen Mitarbeitern besteht, über Jahre durch die Mitarbeit in anderen Unternehmen erworben. Die Kunden erhalten bei Buy a Boat die komplette Planung und Konfiguration ihres Neubootes. Die Boote werden in der eigenen Werkstatt individuell fertiggestellt und mit den vom Kunden gewünschten Motoren bestückt. Auch Sondereinbauten wie Kartenplotter, Audiosysteme, Unterwasserbeleuchtungen, u.a. können nach Kundenwunsch installiert werden. Bootsreparaturen werden je nach Aufwand selbst oder in Kooperation mit erfahrenen Partnern durchgeführt. Auch Umbauten an Gebrauchtbooten sind möglich.

Motorenwartung und Trailerservice

Für Motorwartungen und -reparaturen arbeitet das Unternehmen mit den jeweiligen Herstellervertretungen partnerschaftlich zusammen. Zu jedem RIB gehört natürlich ein passender Trailer, der nach den nach Kundenanforderungen von verschiedenen renommierten Herstellern bezogen und individuell an das jeweilige Boot angepasst wird.