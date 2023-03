Hausmesse bei Schütze Bootshandel in Berlin

Der bekannte Bootshändler Schütze aus Köpenick, Vertragshändler der skandinavischen Marken Bella und Flipper sowie der Marken Saver und Drago verlegt seinen Standort aus dem Südosten Berlins an der Dahme in den Südwesten nach Werder an die Havel. Vorher, am 25. und 26. März veranstaltet Schütze aber noch eine große Hausmesse am bekannten Standort in der Wendenschloßstraße 338 A, in 12557 Berlin Köpenick. Alle, die auf der Suche nach einem Boot für die kommende Saison sind, können sich freuen: Es gibt satte Rabatte auf Lagerboote!