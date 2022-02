Schütze Bootshandel Köpenick in neuen Händen

„Schütze bleibt Schütze und Kielwasser bleibt Kielwasser“, stellen Susanne und Oliver Kulzer zum Beginn der Übernahme aber sofort fest. „Die beiden Firmen sind natürlich gesellschaftlich eng miteinander verwoben, bleiben jedoch eigenständig und werden unter ihren jeweiligen Eigennamen an den bisherigen Standorten weitergeführt“, so Oliver Kulzer gegenüber dem MotorBoot Magazin und erklärt: „Natürlich werden wir ein paar ausgewählte Interboat-Sloepen oder auch mal eine Nimbus in Köpenick neben das Schütze-Marken-Portfolio stellen, Schütze wird aber kein Satellit von Kielwasser. In Richtung Werder weisend, haben die Schütze-Marken Drago und Saver sehr gute Entwicklungsperspektiven. Zudem sind die beiden Schütze-Marken Bella und Flipper ohnehin Bestandteil der schwedischen Nimbus-Gruppe und passen somit inhaltlich auch gut zu Kielwasser“, weiß Kulzer.

Mit der Übernahme vereint Kulzer die fünf Marken von Schütze (Drago, Saver, Bella, Flipper und Lema) mit den vier Marken von Kielwasser (Interboat, VanVossen, Nimbus und Aquador) in einer Hand. Weiterhin führt die Unternehmen nun im Verbund als Vertragshändler die Außenborder-Marken Suzuki und Mercury (Schütze), sowie Yamaha (Kielwasser).

Große Auswahl in der Bootsausstellung bei Schütze Boote in Berlin Köüenick

In Bezug auf die weitere Entwicklung hat Kulzer allen Grund zum Optimismus: „Kielwasser hat jetzt einen Fuß im großen Hotspot der östlichen Gewässer Berlin und Brandenburgs, die aus Sicht des Yachthandels noch erhebliche Entwicklungspotentiale bergen, insbesondere in Verbindung mit Liegeplätzen! Überdies haben wir parallel zur Übernahme der Gesellschaft einen Händler-Vertrag mit Phantom-Yachts aus Rheda-Wiedenbrück geschlossen. Hinter dieser Marke steht die Familie Ernst, die bereits in 3. Generation die soliden Neptun-Yachten baut. Die Schütze GmbH wird hier den Regionalvertrieb für Berlin, Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern übernehmen.“

Liegeplätze für Bootskäufer bei Schütze Bootshandel an der Dahme in Berlin Köpenick

Beide Gesellschaften haben schon sehr rechtzeitig und umfangreich Boote vorbestellt, so dass Kulzer davon ausgeht, die erwartete hohe Nachfrage in der Saison 2022 bedienen zu können. Zudem verfügt das Gelände von Schütze Bootshandel über eine Marina mit 50 Liegeplätzen. Somit kann lt. Kulzer allen Boots-Käufern von Schütze wie auch von Kielwasser ein Liegeplatz in Berlin-Köpenick, Werder und Potsdam angeboten werden. Angesichts der insgesamt knappen Liegeplatz-Situation ist das ein echter Mehrwert.