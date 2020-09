Simrad unterstützt Flüchtlingshilfe-NGO “Open Arms”

Um Open Arms bei der Weiterentwicklung seiner Arbeit auf dem Meer zu unterstützen, hat Simrad kürzlich die symbolträchtiges Segelyacht mit dem Namen Astral mit dem Halo24-Pulskompressionsradar, mit NSS evo3 12-Kartenplottern und mit IS42-Digitaldisplays ausgestattet. Darüber hinaus wurde das Festrumpfschlauchboot Gomona mit einem Simrad NSS evo3 7-Kartenplotter, einem RS20S-UKW-Funkgerät und einem NAIS 500 Class-B-AIS-Transponder erneuert.

Neueste Technik zur Rettung von Menschenleben Die innovative Technologie von Simrad ist von entscheidender Bedeutung für die Astral, ein 36 Meter langes Segelboot aus dem Jahr 1970, das zur Rettung von mehr als 15.000 Leben beigetragen hat. Seine Mission: die Überwachung des internationalen Gewässers, um in Not geratene Boote mit Geflüchteten zu bergen. Das Halo24-Radar ist daher ein wichtiges Instrument zur Unterstützung dieser Mission. Mit seiner vollständigen 360-Grad-Umdrehung pro Sekunde ist es das erste Gerät auf dem Markt mit einer nahezu Echtzeitansicht in Entfernungen von bis zu 1,5 Seemeilen.



Das Halo24-Radar bietet eine ausgezeichnete Erkennung auf kurzen, mittleren und langen Entfernungen. Dank des Dual-Range-Modus kann der Kapitän der Astral zwei Entfernungsbereiche gleichzeitig überwachen, sodass er Ziele in der Nähe beobachten und gleichzeitig die Wetterfronten über große Entfernungen hinweg verfolgen kann. Neue Technik von Simrad, die hilft, Flüchtlingsboote besser entdecken zu können, u Hilfe zu leisten. Das Mutterschiff und das Beiboot der NGO “Open Arms” wurden technisch auf den neuesten Stand gebracht. Gerard Canals, Head of Operations bei Open Arms, sagt: „Die Schiffsflotte von Open Arms ist mit der bestmöglichen Technologie ausgestattet, weshalb wir sicher navigieren und nach Schiffen in Not suchen können. Dank Simrad konnten wir die Elektronikgeräte der Astral und einiger der Festrumpfschlauchboote verbessern.“