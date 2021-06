Super Lauwersmeers “Project 54”

Dennoch, nach eigenen Aussagen liegen aufgrund von bislang geheimen Konstruktionszeichnungen bereits unterschriebene Kaufvertrags-Optionen für das sogenannte „Project 54“ vor, basierend auf Wunschkonzepten künftiger Eigner.

Es soll, auf den Punkt gebracht, ein völlig revolutionäres Yachtkonzept der Modellbaureihe „Super Lauwersmeer“ dahinterstecken, an dessen Entwicklung die Werft im vergangenen Jahr hart gearbeitet hat. Bekannt ist momentan lediglich, dass es sich dabei um ein brandneues Exponat mit einer Länge ü. A. von 16,50 m handelt, die größte, je von Super Lauwersmeer gebaute Yacht in der über 50-jährigen Werft-Geschichte. Und wie es von diesem renommierten Stahlbootbauer nicht anders zu erwarten ist, soll „die Neue“ als bahnbrechende Entwicklung nur so vor Innovationen strotzen.