Alternative Krafstoffe

Suzuki Motor forscht an Bioethanol-Kraftstoffen

Die Suzuki Motor Corporation hat gemeinsam mit anderen japanischen Unternehmen einen Forschungsverbund unter dem Namen “Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels” gegründet. Durch den Zusammenschluss wollen die beteiligten Firmen die Produktion und Nutzung von Biomasse und Bioethanol für Automobilkraftstoffe der Zukunft optimieren.