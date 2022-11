Neben mehr Lagerfläche für die Boote auf dem Außengelände und im überdachtem Hallenlager steht jetzt auch ein großer, heller, überdachter Showroom zur Verfügung, wo ständig eine Auswahl an Booten live zur Besichtigung präsentiert wird. Zudem werden neue, moderne Werkstatt- und Montageplätze für die Ausrüstung und Endmontage der Boote installiert.

E- und Verbrennermotoren, sowie ausgewähltes Zubehör im neuen Showroom der Firma Boat Solutions in Utting am Ammersee

Auch die Kapazitäten für die Lagerhaltung von Zubehör- und Ersatzteilen haben sich am neuen Standort deutlich erweitert. Kundenboote, die nach dem Service auf die Abholung warten oder die vor einem Servicetermin angeliefert werden, können jetzt in einer modernen Halle sauber zwischengelagert werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen am neuen Standort weitere überdachte Flächen als Übergangs- und Winterlager im Angebot, die z.B. für die Lagerung von Booten, Wohnmobilen usw. geeignet sind.