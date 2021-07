Torqeedo ernennt neuen Vice President Global Services

Hård fügte hinzu: „Ich freue mich darauf, die fortschrittliche Technologie von Torqeedo zu nutzen, um die Betriebszeit und Produktivität für unsere Kunden zu erhöhen. Mit fortschrittlichen digitalen Antriebssystemen kann so vieles per Fernzugriff erledigt werden. Zeit ist kostbar, daher ist die Möglichkeit, neue Funktionalitäten und Features mit einem Klick hinzuzufügen, ein großer Vorteil.“

„Ich freue mich, Teil von Torqeedo zu sein, einem Unternehmen, das die Schifffahrtsindustrie mit umweltfreundlichen Lösungen und einem neuen Kundenerlebnis verändert. Ich wollte in einem sich schnell entwickelnden Unternehmen arbeiten, das etwas bewirken will und bei dem das Thema Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Unternehmensstruktur ist“, erklärt Hård.

„Ich habe großes Vertrauen in mein Team, unser Unternehmen und in unser Netzwerk, dass wir bei der Weiterentwicklung unserer Tätigkeit und der Schifffahrtsbranche in Bezug auf Service, Servicelevel und After-Sales-Angebote an der Spitze stehen werden. Unser ultimatives Ziel ist es, dass die Produkte von Torqeedo ein nutzerfreundliches und branchenführendes Benutzererlebnis bieten“, meinte Hård abschließend. „Und das werden wir auch erreichen.“

Hård kommt von Volvo Penta zu Torqeedo, wo er 25 Jahre in verschiedenen geschäftlichen und operativen Positionen tätig war und sich zuletzt auf die Geschäftsentwicklung im Aftermarket konzentrierte. Hård studierte Wirtschaft und Finanzwesen an der Universität Göteborg und der IHM Business School.