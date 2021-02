Torqeedo goes digital

In einem weiteren Teil präsentiert Dr. Ralf Plieninger neue Produkte und Entwicklungen für die E-Mobilität auf dem Wasser. Tommi Salonen, Director Retail Sales, erörtert, warum der Einsatz von elektrischen Motoren von Torqeedo für Boote sinnvoll ist, und Phillip Goethe, Director Project Sales, beschreibt, weshalb sich neben vielen Freizeitskippern auch Kommunen und öffentliche Verkehrsbetriebe für den Einsatz von Torqeedo-Motoren z.B. auf Fähren entscheiden.

User können so auch hinter die Kulissen des Marktführers auf dem Gebiet elektrische Antriebe für die Schifffahrt blicken. Dabei geben Dr. Ralf Plieninger und Dr. Michael Rummel, die Geschäftsführer von Torqeedo, einen Einblick in die Entwicklung des Unternehmens, der Produkte und Marktchancen und wie der weitere Weg beschritten werden soll, um die Zukunft der maritimen Mobilität zu gestalten.

Spannend ist auch der Einblick, den Jochen Czabke, Vice President Quality, aus der speziell abgeschirmten EMC-Kabine am Torqeedo-Produktionsstandort gibt und am Beispiel eines 100kW Deep Blue Innenborders erläutert, wie sichergestellt wird, dass die Elektromotoren von Torqeedo die Qualitätskriterien in Bezug auf die Einhaltung der Standards für elektromagnetische Strahlung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit garantieren.

Aufgelockert wird das Ganze von Video-Einspielungen rund um das Thema maritime Elektromobilität. Dabei wird deutlich, dass der renommierte Hersteller dem Anwender über die Stromerzeugung, den Betrieb des Bordnetzes und die passende Antriebseinheit alle Aspekte der Bordtechnik in einer skalierbaren, vollintegrierten Gesamtlösung anbietet.