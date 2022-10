Trauer um Siegfried Gründl

Die Wassersport-Gemeinde trauert um einen Pionier und Visionär der Branche: Am 23. Oktober 2022 ist Siegfried Gründl, Seniorchef der Gründl Bootsimport GmbH & Co. KG, im Alter von 87 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Vor 65 Jahren hatte Siegfried Gründl mit viel Enthusiasmus in Hamburg die Firma Altonaer Wassersport Ausrüstung (AWA) gegründet, das Unternehmen mit viel Weitsicht in den vergangenen Jahrzehnten weiterentwickelt und als Gründl Bootsimport zum größten Bootshändler im Norden werden lassen. Bis zu seinem 80. Lebensjahr war der Firmengründer in der Geschäftsführung des Unternehmens aktiv, das inzwischen an vier Standorten Segel- und Motoryachten anbietet. Der Beruf der Kaufleute liegt Siegfried Gründl und seiner Frau Rita im Blut, als sie sich in den 1950er Jahren entscheiden, in Hamburg-Altona einen Obst- und Gemüseladen zu eröffnen. Das Geschäft trägt schnell Früchte, und aus dem Handel in einem Holz-Kiosk wechseln die Eheleute in größere Geschäftsräume. 1957 folgt das Ehepaar jeweils ihrer Leidenschaft und geht geschäftlich zunächst getrennte Wege. Während Mode-Liebhaberin Rita Gründl ein Schuhgeschäft eröffnet, gründet Siegfried Gründl mit seinem Schwager Peter Bonny die Firma AWA. Sie bauen kleine Ruder- und Angelboote und verkaufen diese an wassersportbegeisterte Hamburger – der Grundstein für die heutige Firma Gründl Bootsimport ist gelegt.

Siegfried Gründl und Ehefrau Rita. Foto: Gründl

In den 1960er Jahren expandiert das Bootsgeschäft. Neben der eigenen Fertigung übernimmt Gründl den Import namhafter Marken aus dem Ausland, wie Bénéteau und Nauticat. 1972 bildet dann die große Zäsur in der Firmengeschichte. Die steigende Nachfrage nach Sportbooten in Deutschland und damit das wachsende Geschäft des Bootsimports machen einen Umzug des Firmensitzes aus Hamburg-Altona vor die Stadt nötig. In Bönningstedt an der B4 entsteht ein Areal mit Ausstellungs- und Verkaufshallen, die bis heute immer wieder erweitert wurden. Gleichzeitig erfolgt die volle Konzentration des Unternehmens auf den Import und Vertrieb internationaler Bootsmarken. Die eigene Produktion wird eingestellt. Ab 1974 widmet sich dann auch Rita Gründl ausschließlich dem Bootsverkauf an der Seite ihres Mannes Siegfried und gibt ihr Schuhgeschäft auf. Die Firma floriert weiter. In den 1980er Jahren steigen die drei Kinder des Gründer-Ehepaares, Rosemarie Gründl-Rose, Richard und Dirk Gründl, in unterschiedlichen Funktionen in den Familienbetrieb ein.