Verein des Jahres: Jetzt bewerben!

Da die Verantwortlichen aber der Meinung sind, dass gerade in solchen schwierigen Zeiten die Unterstützung der Jugendarbeit wichtig ist, wurde der Vorschlag dankbar aufgenommen, eine Ehrung anlässlich des DMYV-Verbandstages am 7./8. Mai 2021 ins Auge zu fassen in der Hoffnung, dass die Lages es im Frühjahr wieder zulässt, sich in diesem Rahmen unter Einhaltung der Hygieneregeln auch physisch zu treffen.

Neben den Einsendungen behält sich die Jury auch vor, Vereine zu benennen.

Der Einsendeschluss für die Bewerbungen für den DMYV-Motorbootverein des Jahres 2020 wurde bis zum Montag, der 11. Januar 2021 verlängert.

Bewerbungen bitte ausschließlich in digitaler Form direkt (max. 3 MB) oder per Download-Link an die Mailadresse redaktion(at)motorbootonline.de an die Redaktion des MotorBoot Magazins einsenden.

Der Preisgeber für den DMYV-Verein des Jahres:

Gütesiegel für höchste Qualität am Standort Werder/Havel

Als Sponsor des diesjährigen Preises, einem 3,10 MeterTrainings-RIB für die Slalom-Wettbewerbe, für den DMYV-Verein des Jahres konnte der Verein Werder maritim e.V. gewonnen werden.

Werder maritim ist ein Zusammenschluss maritimer Betriebe der Bootsbranche in der Blütenstadt Werder/ Havel.

Werder maritim ist in Kooperation mit der Messe Boot & Fun Berlin Veranstalter der Boot & Fun Inwater Boat Show, die in diesem Jahr zum dritten Mal sehr erfolgreich in der Marina Havelauen in Werder stattfand.

Mit Werder maritim präsentiert sich eine komplette maritime Service- und Infrastruktur für den Freizeitwassersport und eine große Markenvielfalt an renommierten internationalen Boots- und Ausrüstungsmarken in einem DER Wassersport-Hotspots Deutschlands direkt am größtem zusammenhängenden Binnenrevier im malerischen Werder in schöner Landschaft und in direkter Nachbarschaft zu den Metropolen Berlin und Potsdam.

www.werder-maritim.de