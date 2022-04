Video: Sportlicher Schlenker im Meltemi

Die griechischen Fährkapitäne genießen in ihrem Land Heldenstatus. Warum das so ist, zeigt dieses Anlegemanöver, das eigentlich keines ist. In letzter Sekunde entscheidet sich der Kapitän, sein Vorhaben abzubrechen. Der Seitenwind ist zu stark.