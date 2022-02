Viele Premieren auf dem Hamburg ancora Yachtfestival

Zimmermann leitete als Projektleiter seinerzeit die Messe Hanseboot in Hamburg und deren In-Water Ableger die Hamburg-ancora-boatshow, die später zum Hamburg-ancora Yachtfestival wurde. Nachdem sich die Hamburg Messe nach zwei Jahren der Messe-Abstinenz aufgrund der Corona Pandemie von dem Format trennte, griff Zimmermann zu und kann jetzt seinen Erfahrungsschatz ausspielen. Mit 180 Yachten und Booten, ca. 18.000 Besucher, 90 Pagoden und 1.200qm Fläche in der Ausstellungshalle, zählte die 2019er Messe bereits zu den Großen In-Water Messen der Branche.

Der Geschäftsführer der neuen Veranstaltungs-Agentur Yachtfestival 365, Heiko Zimmermann freut sich: „Die Anmeldungen zeigen, dass es im Markt einen dringenden Bedarf an temporären Marktplätzen gibt (…) Die Aussteller möchten endlich ihre Exponate wieder live zeigen und die interessierten Besucher möchten wieder sehen, fühlen und vergleichen. Das Ganze in einem schönen und sicheren Ambiente. Da ist das Hamburg ancora Yachtfestival als größte deutsche In-Water Boat Show – draußen und direkt an der Ostsee – die ideale Veranstaltung.“

Das Fehlen öffentlicher Live-Präsentationsmöglichkeiten in der Pandemie und auch die erneute Absage der boot Düsseldorf machen sich in der Branche bemerkbar. Zahlreiche Neuerscheinungen sind auf dem Markt, sollten z.T. in Düsseldorf ihre Weltpremiere haben und konnten doch bis dato nur virtuell und über Presseberichterstattungen dem Publikum vorgeführt werden. Hersteller und Kunden vermissen die Möglichkeiten einer Messe, um die Produkte live und real zu erleben. Eine große In-Water Boatshow ist da ideal, bietet sie doch über die reine Besichtigung hinaus, auch die Möglichkeiten des Erlebens auf einer Probefahrt.

Foto: Michael Zapf / Yachtfestival

Da ist es nicht verwunderlich, wenn die Veranstalter schon jetzt zahlreiche Premieren vermelden können. Schon kurz nach der Eröffnung des Anmeldeportals füllten sich die Listen mit namhaften Ausstellern und Marken. Die Liste der Premieren liest sich dabei wie das Who is Who der Yachtbranche. Bei den Motoyachten eröffnet z.B. die italienische Absolute 48 Coupe, ausgezeichnet als European Powerboat of the Year 2022, den Reigen der Deutschland-Premieren. Von der deutschen Werft Bavaria kommt die elegante Bavaria SR 36 als Weltpremiere. Aus dem Haus Hanse wird der sportliche Weekender RYCK 280 (Ausführlicher Testbericht in der kommenden Ausgabe 03/22 des MotorBoot Magazins!) zum ersten Mal auf einer deutschen Messe gezeigt, und die Chancen stehen gut, dass auch die brandneue, finnische Quarken 27 vor Ort sein wird.