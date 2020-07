Virtueller Tag der Seenotretter

Vor mehr als 20 Jahren wurde der Tag der Seenotretter ins Leben gerufen. Seitdem besuchen Interessierte am letzten Sonntag im Juli traditionell die Stationen an Nord- und Ostsee, um einen Einblick in die Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zu bekommen.

In diesem Jahr geht das coronabedingt nicht. Stattdessen kommen die Seenotretter zu euch nach Hause – zumindest virtuell. In überwiegend selbst gedrehten Videos stellen sie ihre Tätigkeiten und Arbeitsplätze auf dem Wasser und an Land vor. Auch virtuelle Rundgänge über die Stationen wird es geben. Die DGzRS kündigte insgesamt rund 65 Filme an, die am Sonntag unter www.seenotretter.de/tds zu sehen sein sollen.